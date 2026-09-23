A região Noroeste terá uma jornada de calor intenso nesta quinta-feira (24), apresentando uma média geral para as máximas de 35,72°C. Além de Araguapaz, que desponta na liderança do aquecimento com 38,7°C, as marcas mais elevadas também serão sentidas em Aruanã, com 38,4°C, e Matrinchã, que atinge 38,1°C. Em contrapartida, os menores índices no início do dia se concentram em Araçu, onde a mínima chega a 20,3°C, e em Itauçu, com termômetros marcando até 20,5°C.O tempo seco predomina no período, com a umidade relativa média estimada em 50,15%, tendo seu pico mais elevado em Araçu, que alcança 64,0%, seguido por Itaberaí com 62,0%. Quanto às chuvas, a possibilidade média de precipitação na região é baixa, de apenas 8,27%. A chance de ocorrer alguma chuva isolada atinge o índice máximo de 15,0% em municípios como Faina, Itaberaí e Itaguari.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 33,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,4°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Faina: máxima 36,8°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 35,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 34,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 34,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 32,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 38,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.