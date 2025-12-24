A região Noroeste, na quinta-feira (25), terá grande chance de chuva. As temperaturas mais altas são esperadas em Aruanã, com máxima de 32.0°C, Araguapaz com 30.9°C e Matrinchã com 30.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 19.0°C.A umidade média do tempo na região será de 76.38%, com destaque para Aruanã, que pode atingir 92.0%. A probabilidade de chuva é elevada, com Itaguaru apresentando 85.0% de chance, e cidades como Araçu e Faina registrando 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.0°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 29.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itaberaí: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 30.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.