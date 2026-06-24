A região Noroeste, para a quinta-feira (25), terá como característica principal altas temperaturas. As cidades mais quentes previstas são Araguapaz, com máxima de 32.6°C, seguida por Aruanã, com 32.2°C, e Matrinchã, com 31.8°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Araçu, com mínima de 14.6°C, e Itauçu, com 14.8°C.\nA umidade média na região será de 66.19%, com picos noturnos em Araçu, atingindo 83.0%, e Itauçu, com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com 10.0% para a região, e as cidades de Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando os mesmos índices.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 32.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%