A região Noroeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (26), marcando a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes da região serão Aruanã com 27.4°C, Araguapaz com 27.0°C e Matrinchã com 26.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itauçu, com mínima de 19.4°C, e Araçu, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 91.69%, com picos de 98.0% em Itaberaí, Itapuranga e Goiás. A probabilidade média de chuva é de 63.65%, com destaque para Guaraíta, onde a probabilidade atinge 95.0%, Matrinchã com 90.0% e Araguapaz com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Araçu: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 27.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Guaraíta: máxima 24.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Itaberaí: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Itaguari: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Itaguaru: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Itauçu: máxima 25.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 26.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.