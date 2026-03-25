A região Noroeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (26). O tempo será marcado por precipitações significativas em diversas localidades. As cidades mais quentes incluem Araguapaz, com máxima de 28.1°C, Aruanã e Matrinchã, ambas com 28.0°C. Já as cidades mais frias serão Itauçu, com mínima de 18.8°C, e Araçu, registrando 19.0°C.A umidade média na região será de 85.23%, com cidades como Araçu e Aruanã atingindo 94.0% de umidade. A probabilidade de chuva na região fica em torno de 35.38%, mas algumas cidades se destacam com índices elevados. Araçu e Itapuranga apresentam 65.0% de chance de chuva, enquanto Aruanã tem 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 26.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Itaguaru: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 25.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matrinchã: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.