A região Noroeste vivenciará uma quinta-feira (27) sob forte calor, com os termômetros marcando, em média, 35,11°C de máxima no decorrer do dia. Esse aquecimento expressivo terá seu ápice em municípios como Aruanã, que alcança 38,2°C, Araguapaz, com 38,1°C, e Matrinchã, que chega a 37,9°C. Em contrapartida, os momentos mais amenos do período serão registrados em Itauçu, com mínima de 18,7°C, e em Araçu, que aponta 18,9°C.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em torno de 46,81%, com os maiores índices concentrados em Itaberaí, que atinge 61,0%, e em Araçu e Heitoraí, ambos registrando 59,0%. Já a possibilidade de chuva é bastante reduzida no território, com uma probabilidade média de apenas 3,46% para a data. Os maiores indicadores de precipitação, ainda assim baixos, ficam em 10,0% nas localidades de Araçu, Itaguari e Itaguaru.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 38,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 35,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 35,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 33,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 33,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 35,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 37,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.