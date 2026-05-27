A região Noroeste terá altas temperaturas na quinta-feira (28). As cidades mais quentes incluem Matrinchã com máxima de 33.5°C, Araguapaz com 33.3°C e Aruanã também com 33.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Itaberaí, com 17.2°C, e Araçu, que terá mínima de 17.4°C.\nA umidade média na região será de 61.08%, com cidades como Itaberaí e Heitoraí apresentando os maiores índices, atingindo 79.0% e 78.0% respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%, sendo que Araçu, Araguapaz e Aruanã mostram os mesmos 10.0% de probabilidade.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%