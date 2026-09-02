A região Noroeste passará por uma quinta-feira (3) sob forte calor, com os termômetros registrando marcas bastante elevadas em várias localidades. Entre os destaques de temperatura, Araguapaz deve atingir a máxima de 38,2°C, seguida por Aruanã com 37,9°C e Matrinchã com 37,7°C. Por outro lado, as marcas mais amenas do período ficam por conta de Araçu e Itauçu, onde as mínimas caem para 19,8°C.Em relação ao tempo úmido, a média geral estimada é de 50,65%, sendo que Araçu e Itaberaí apresentam os maiores índices, alcançando 61,0%. A probabilidade média de chuva na região é considerada baixa, de apenas 4,62%, sendo as maiores chances de precipitação registradas em Araçu, Faina e Itapuranga, com 15,0% de possibilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Araçu: máxima 33,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 37,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Goiás: máxima 35,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 34,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 34,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Itauçu: máxima 32,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 37,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.