A região Noroeste, para a quinta-feira (30), terá um tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Aruanã, atingindo 33.6°C, Araguapaz com 33.2°C e Matrinchã com 32.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 17.7°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 54.96%, com destaque para Itaberaí (68.0%), Araçu (67.0%) e Itaguaru (67.0%) nos índices mais altos. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%, sendo as cidades com maiores índices Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.