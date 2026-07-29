A região Noroeste deve registrar um forte aquecimento nesta quinta-feira (30), com média máxima estimada em 34,54°C. Os índices mais elevados do dia devem ocorrer em Aruanã e Matrinchã, onde as marcas chegam a 37,4°C, além de Araguapaz, que atinge 37,3°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ficam por conta de Araçu e Itaberaí, ambas com mínima prevista de 18,7°C.Com relação às condições do tempo, a umidade relativa média do ar deve ficar em torno de 39,15%, registrando os valores mais altos em Heitoraí, com 52,0%, e Itaberaí, com 51,0%. Já a probabilidade média de chuva para a área é baixa, alcançando apenas 6,73%, embora localidades como Araguapaz, Aruanã e Faina apresentem uma chance de 10,0% de ocorrência de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 32,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 37,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 35,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 34,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 33,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 32,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 37,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.