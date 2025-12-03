A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (4), com uma probabilidade média de 63.27%. As temperaturas máximas na região serão de 25.32°C. As cidades mais quentes previstas são Aruanã, com máxima de 27.6°C, Araguapaz, com 27.1°C, e Matrinchã, com 26.6°C. As temperaturas mínimas serão de 20.55°C em média, com as cidades mais frias sendo Araçu e Itauçu, ambas com 19.4°C.A umidade do tempo na região ficará em 91.54% em média, com cidades como Itapuranga, Guaraíta e Heitoraí registrando umidade de até 97.0% durante a noite. A probabilidade de chuva para o dia será elevada, com Araçu, Faina e Itaberaí apresentando 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Araçu: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aruanã: máxima 27.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Faina: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Heitoraí: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itaberaí: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itaguari: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itaguaru: máxima 25.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itauçu: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matrinchã: máxima 26.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.