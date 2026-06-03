A região Noroeste terá como característica principal tempo sem previsão de chuva para quinta-feira (4). As cidades mais quentes incluem Aruanã com 33.7°C, Araguapaz com 33.4°C e Matrinchã com 33.4°C. Já as mais frias serão Araçu, com 15.6°C, e Itaberaí, com 15.8°C.A umidade média na região será de 50.0%. As cidades com maiores índices de umidade são Itaberaí com 64.0%, Araçu com 63.0% e Heitoraí com 63.0%. A probabilidade de chuva será de 0.0% para todas as cidades da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 29.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 29.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.