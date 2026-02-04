A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (5). As cidades mais quentes incluem Araguapaz com máxima de 29.2°C, Matrinchã com 29.1°C e Aruanã com 28.7°C. As mínimas do tempo serão registradas em Araçu e Itaberaí, ambas com 20.1°C.A umidade média na região está em 87.46%. Cidades como Araçu e Itauçu registram umidade de 95.0%, enquanto Araguapaz apresenta 93.0%. A probabilidade de chuva é de 46.15% em média, com Araçu, Aruanã e Faina com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 28.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Itaberaí: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Itauçu: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 29.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.