A região Noroeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (5), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Aruanã com máxima de 30.7°C, Matrinchã com 30.5°C e Araguapaz com 30.3°C. Já as cidades mais frias serão Itauçu, com mínima de 19.4°C, e Araçu, registrando 19.8°C.A umidade média na região é de 82.96%, com destaque para Itapuranga (93.0%), Araguapaz (92.0%) e Aruanã (92.0%) com os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 45.77%, mas algumas cidades apresentam chances bem mais elevadas, como Guaraíta com 90.0%, Araçu com 80.0% e Araguapaz com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 30.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.