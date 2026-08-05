A região Noroeste terá uma quinta-feira (6) marcada por tempo aberto e firme, com a temperatura mínima média estimada em 17,98°C. Aruanã lidera as máximas com 36,1°C, acompanhada de perto por Araguapaz com 35,8°C e Matrinchã com 35,7°C. Já as menores temperaturas do dia estão previstas para os municípios de Itaberaí, que deve registrar mínima de 14,6°C, e Itaguari, com 16,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve se situar em 42,54%, com destaque para Itaberaí, que alcança a maior taxa de 62,0%, e Heitoraí, com 57,0%. A possibilidade de precipitação é extremamente baixa em toda a região, apresentando média de 0,77%, embora cidades como Araçu, Itaguari e Itaguaru registrem uma pequena variação com 5,0% de probabilidade de chuva durante o período diurno.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 31,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 36,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 33,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 33,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 32,6°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 32,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 32,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 35,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.