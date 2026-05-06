A região Noroeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (7). O tempo será marcado por temperaturas máximas notáveis em Aruanã com 34.6°C, Araguapaz com 34.4°C e Matrinchã com 34.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Itaberaí, registrando 17.5°C, e Itaguari com 18.1°C.A umidade média na região ficará em torno de 60.96%, com os maiores índices observados em Itaberaí (80.0%), Heitoraí (78.0%) e Itaguari (76.0%). A probabilidade de chuva regional é de 96%, embora as cidades com as maiores chances individuais sejam Itaberaí (10.0%), Itaguari (5.0%) e Goiás (5.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 34.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 31.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 34.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.