A região Noroeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (8). O tempo será marcado por essa característica, com algumas localidades apresentando alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes incluem Araguapaz, com máxima de 29.3°C, Aruanã, com 29.1°C, e Matrinchã, também com 29.1°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 18.6°C.A umidade média na região é de 78.85%. Aruanã registra a umidade mais elevada, chegando a 89.0%, seguida por Araguapaz e Itapuranga, ambas com 87.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 41.15%, mas algumas localidades têm índices significativamente maiores, como Araguapaz com 75.0%, Aruanã com 70.0%, e Faina com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 29.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.