A região Noroeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (9). As temperaturas máximas alcançarão 31.5°C em Aruanã, 31.3°C em Araguapaz e 30.9°C em Matrinchã. Já as mínimas serão de 19.0°C em Itauçu e 19.2°C em Araçu.O tempo amanhã também mostrará alta umidade na região, com média de 82.0%. Cidades como Araçu, Itaberaí e Itaguari podem registrar umidade elevada, alcançando 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 46.15%, com Aruanã apresentando 70.0%, e Araguapaz e Itaguaru com 65.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Araçu: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 31.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Faina: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.