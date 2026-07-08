A região Noroeste, para a quinta-feira (9), apresentará tempo de altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Araguapaz e Aruanã, ambas com máximas de 35.0°C, seguidas por Matrinchã, que atingirá 34.8°C. Já as mínimas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com 14.7°C, e Araçu, com 16.0°C.A umidade média na região está prevista em 45.69%. Os maiores índices de umidade noturna serão observados em Itaberaí, com 63.0%, e Heitoraí, com 61.0%. A probabilidade de chuva é baixa em toda a região, com média de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 35.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 41.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 32.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 32.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 31.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 31.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 31.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.