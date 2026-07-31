A região Noroeste terá um dia de sol predominante e sem expectativa de chuva neste sábado (1), apresentando uma média máxima de 32,89°C e mínima de 19,44°C. Os termômetros devem registrar as marcas mais altas em Aruanã e Matrinchã, ambas com máxima de 35,8°C, além de Araguapaz, que deve atingir 35,5°C. Já os momentos mais frios do dia estão previstos para Itaberaí, com mínima de 17,0°C, e Itaguari, com 17,5°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 36,08% na região, com os índices mais elevados concentrados em Itaberaí, alcançando 50,0%, e em Aruanã, com 49,0%. A probabilidade média de chuva para o território é de apenas 0,38%, sendo que a única variação digna de nota ocorre em Aruanã, que apresenta 10,0% de chance de precipitação durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 31,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 35,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 33,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 32,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 31,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 31,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 31,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 32,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 30,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.