A região Noroeste terá uma grande chance de chuva para o sábado (10), caracterizando o tempo como propenso a precipitações. As cidades mais quentes esperam Aruanã com 32,6°C, Itaguaru com 32,3°C e Araguapaz com 32,2°C. Já as mínimas devem ser observadas em Araçu e Itauçu, ambas com 19,1°C.A umidade média na região ficará em 68,77%, com Aruanã registrando o maior índice com 86,0%. A probabilidade média de chuva é de 18,46%, porém algumas localidades como Araguapaz e Matrinchã atingem 75,0% de probabilidade, e Aruanã 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 32.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.