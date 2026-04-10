A região Noroeste, para o tempo de sábado, 11, terá como característica principal as altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Aruanã com 32.4°C, Araguapaz e Matrinchã com 32.2°C cada. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itauçu, com 19.5°C, e Araçu, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 73.5%, com os maiores índices em Aruanã (85.0%), Itaberaí (84.0%) e Itaguaru (84.0%). A probabilidade média de chuva é de 14.81%, com Aruanã apresentando a maior chance, de 50.0%, seguida por Araguapaz (35.0%) e Itapuranga (25.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 32.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Faina: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 29.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itapuranga: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 32.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.