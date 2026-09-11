A região Noroeste terá um sábado (12) marcado por forte calor em diversos municípios, apresentando uma temperatura mínima média de 20,87°C. O calor intenso se fará presente de maneira acentuada em Araguapaz, onde os termômetros chegam a 38,5°C, seguida por Aruanã, com máxima de 38,3°C, e Matrinchã, que atinge 38,0°C. Por outro lado, os menores índices de temperatura no início do dia ocorrem em Itaberaí, com mínima de 19,5°C, e Itaguari, registrando 20,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 41,19%, com o maior índice observado em Araçu, que atinge 55,0%, acompanhada por Aruanã e Itauçu, ambas com 53,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 6,35%, indicando tempo predominantemente seco. No entanto, localidades como Araçu, Faina e Itaberaí apresentam a maior probabilidade de precipitação do dia, embora restrita a modestos 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 34,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 36,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 35,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 35,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 35,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 35,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 35,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 35,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 33,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 38,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.