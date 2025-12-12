A região Noroeste terá tempo de altas temperaturas para sábado (13). As temperaturas máximas na região serão notáveis, com Aruanã alcançando 31.2°C, seguida por Araguapaz com 30.7°C e Itaguaru com 30.5°C. As mínimas serão registradas em Itaberaí e Itaguari, ambas com 20.3°C.A umidade média na região será de 82.96%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Itaberaí e Itaguari, ambas com 95.0%, e Faina com 94.0%. A probabilidade de chuva média é de 29.81%, com as maiores chances em Itaberaí, Itaguari e Matrinchã, todas com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 31.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 30.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.