A região Noroeste terá tempo com temperaturas elevadas para o sábado (13). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.1°C, Araguapaz e Matrinchã, ambas com máxima de 33.0°C. Já as mínimas serão mais amenas, com Itaberaí registrando 16.7°C e Araçu com 17.3°C, sendo as cidades mais frias.\nA umidade média na região ficará em 74.0%. Cidades como Itaberaí (91.0%), Heitoraí (89.0%) e Araçu (87.0%) devem apresentar os índices mais elevados. A probabilidade média de chuva é de 22.69%, com Itapuranga registrando 40.0%, Itaberaí e Itaguaru com 35.0% cada, sendo as maiores chances de ocorrência de tempo chuvoso.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 33.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%