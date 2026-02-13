A região Noroeste terá como característica do tempo uma probabilidade de chuvas localizadas para sábado (14). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com 32.7°C, Matrinchã, com 32.1°C, e Araguapaz, com 32.0°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Itauçu, com 19.4°C, e Araçu, com 19.6°C.A umidade do ar média na região será de 72.65%, com a cidade de Araguapaz apresentando a umidade mais alta durante a noite, atingindo 87.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 21.92%, destacando-se Matrinchã com 55.0% de probabilidade durante o dia, Faina com 45.0% e Araguapaz com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 32.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Matrinchã: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.