A região Noroeste terá grande chance de chuva no sábado (14). As cidades mais quentes incluem Aruanã com 28.4°C, Araguapaz e Matrinchã, ambas com 27.3°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Itauçu, com 19.7°C, e Araçu, com 19.9°C.A umidade média na região Noroeste para o tempo de sábado (14) será de 89.23%. As cidades com maior umidade incluem Araguapaz, Aruanã e Itaberaí, todas com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 40.38%, com destaque para Guaraíta, onde a chance de chuva é de 85.0%, Itaguari com 70.0%, e Araçu com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 24.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 28.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 26.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 27.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.