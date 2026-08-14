A região Noroeste terá um sábado (15) de calor intenso e marcas elevadas nos termômetros das principais cidades. Os maiores picos de calor devem ocorrer em Aruanã, que alcança máxima de 38,4°C, Matrinchã, com 38,2°C, e Araguapaz, registrando 38,1°C. Por outro lado, as marcas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 16,8°C, e Itaguari, onde os termômetros marcam 18,1°C.A secura do tempo será um fator marcante, com a umidade relativa média do ar em torno de 33,12%, alcançando picos de 45,0% em Itaberaí e 44,0% em Aruanã. Não há expectativa de chuva para o período, uma vez que a probabilidade média de precipitação é de 0,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 34,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 35,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 34,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 34,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 35,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 38,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.