A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para o sábado (16). As cidades mais quentes serão Aruanã com máxima de 33.7°C, Matrinchã com 33.6°C e Araguapaz com 33.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Itaberaí com 18.6°C e Araçu com 19.0°C.A umidade do tempo na região se manterá em níveis moderados, com média de 67.5%. As maiores umidades serão observadas em Itaberaí e Heitoraí, ambas com 84.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 11.73% para a região. Itauçu apresenta a maior probabilidade, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.