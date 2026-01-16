A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para sábado (17), caracterizado por uma sensação térmica que pode alcançar os 38.2°C em Aruanã. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 35.1°C, Araguapaz, atingindo 34.6°C, e Matrinchã, com 34.3°C. Em contraste, as menores temperaturas do tempo são esperadas em Itaberaí e Itaguari, ambas com mínimas de 19.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 66.42%, com destaque para cidades como Araçu, Aruanã e Itauçu, onde pode chegar a 82.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 7.5%, com Aruanã, Itapuranga e Matrinchã apresentando as maiores chances, com 15.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 35.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Heitoraí: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 32.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.