A região Noroeste terá como característica principal um tempo ameno para sábado (18). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 31.7°C, Araguapaz com 31.5°C e Matrinchã com 31.2°C. Já as mais frias incluem Itauçu, com mínima de 18.7°C, e Araçu, com 18.8°C.A umidade na região estará elevada, com média de 73.62%, e pontos como Araguapaz, Aruanã e Matrinchã registrarão umidade de 86.0%, 85.0% e 85.0% respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 13.65%, embora cidades como Itaguaru e Guaraíta tenham 35.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 31.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.