A região Noroeste reserva um sábado (18) com predomínio de sol e sem chances de chuva, apresentando marcas de temperatura elevadas em diversas localidades. O calor será mais intenso nas cidades de Aruanã, com máxima de 32,8°C, Matrinchã, que deve registrar 32,7°C, e Araguapaz, com máxima de 32,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas do período ocorrem em Itaberaí, onde a mínima chega a 13,3°C, e Itaguari, com mínima de 14,2°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar uma média de 45,85%, com os maiores índices concentrados em Itaberaí, que atinge 64,0%, seguido de Aruanã e Heitoraí, ambas com 62,0%. Em relação às chuvas, a expectativa é de tempo seco, com a probabilidade de precipitação se mantendo em 0,0% em todo o território, incluindo municípios como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 28,1°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 32,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 30,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 29,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 29,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 29,4°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 28,4°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 28,7°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 28,8°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 29,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 27,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 32,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.