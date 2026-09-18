A região Noroeste terá um sábado (19) de forte calor em diversas localidades, registrando marcas térmicas elevadas. Os termômetros devem atingir os maiores índices nas cidades de Araguapaz, Aruanã e Matrinchã, onde as máximas alcançam 38,9°C. Por outro lado, os momentos mais frescos terão as menores temperaturas registradas em Itaberaí, com mínima de 20,6°C, e em Araçu, que aponta 20,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média na região deve ficar em 38,88%, com os maiores índices de até 50,0% previstos para Araçu, Aruanã e Itaberaí. O tempo seco predomina e a probabilidade média de chuva é de apenas 3,46% para o território, sendo que a chance de precipitação não passa de 10,0% mesmo nas áreas com maior probabilidade de ocorrência, como Araguapaz, Aruanã e Itauçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 34,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 38,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 37,1°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 35,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 34,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 34,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 34,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 34,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 38,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.