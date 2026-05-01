A região Noroeste terá temperaturas elevadas neste sábado (2), com máximas que se aproximam dos 35°C. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com 34.4°C, Araguapaz, registrando 34.2°C, e Matrinchã, que alcança 34.1°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Itaberaí, com 18.5°C, e Itaguari, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 61.88%, com Heitoraí apresentando os maiores índices, chegando a 77.0%, seguido por Aruanã e Itaberaí, ambos com 75.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é baixa, em torno de 9.23%. As cidades com maior probabilidade de chuva, todas com 10.0%, são Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.