A região Noroeste terá grande chance de chuva no sábado (20). As temperaturas máximas serão mais elevadas em Itaguaru, atingindo 28.5°C, seguida por Araguapaz com 28.1°C e Aruanã com 27.8°C. As menores temperaturas mínimas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 19.3°C.A umidade média na região ficará em torno de 86.96%, com destaque para Itapuranga, Guaraíta e Heitoraí, que podem alcançar 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.81%, mas cidades como Goiás (85.0%), Araguapaz (75.0%) e Aruanã (75.0%) apresentam as maiores chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 27.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Faina: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.