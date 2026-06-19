A região Noroeste terá tempo com temperaturas amenas a moderadas para sábado (20). As cidades mais quentes serão Araguapaz com máxima de 29.8°C, Matrinchã com 29.6°C e Aruanã com 29.5°C. Já as cidades mais frias serão Itaberaí com mínima de 15.7°C e Araçu com 16.4°C.\nA umidade média na região ficará em 68.81%. As cidades com maiores índices de umidade serão Itaberaí (86.0%), Heitoraí (84.0%) e Guaraíta (82.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 7.12%, com Aruanã (15.0%), Araçu (10.0%) e Araguapaz (10.0%) apresentando os índices mais elevados.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%\nAraçu: máxima 27.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%