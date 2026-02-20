A região Noroeste terá um tempo de grande chance de chuva no sábado, 21. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Aruanã, com 28.2°C, Matrinchã, com 27.8°C, e Araguapaz, com 27.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 19.3°C, e Araçu, com 19.7°C.A umidade média na região será de 87.73%, com as cidades de Itapuranga e Guaraíta atingindo 96.0%, e Itaberaí 95.0%. A probabilidade média de chuva está em 56.35%, sendo maior em Itaguari e Itaguaru, ambas com 80.0%, e Heitoraí, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Araçu: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Aruanã: máxima 28.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Itapuranga: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itauçu: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.