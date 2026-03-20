A região Noroeste apresenta grande chance de chuva para o sábado (21). Este é o principal destaque do tempo. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 30.8°C, Araguapaz, com 30.2°C, e Matrinchã, também com 30.2°C. Já as cidades mais frias serão Itauçu, com mínima de 19.4°C, e Araçu, registrando 19.5°C.\nA umidade média na região é de 85.46%, com destaques de alta umidade em Itapuranga, alcançando 95.0%, e em Araçu e Itaberaí, ambas com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.27%, porém, algumas cidades como Araçu, Aruanã e Faina podem ter probabilidades elevadas de até 65.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%