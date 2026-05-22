A região Noroeste terá tempo de altas temperaturas neste sábado (23). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 32.5°C, Matrinchã, com 32.2°C, e Araguapaz, com 32.1°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Itauçu, com mínima de 17.8°C, e Itaberaí, com 17.9°C.\nA umidade média na região será de 65.73%, com Itaberaí apresentando os maiores índices, chegando a 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.19%, e Itaberaí também mostra a maior chance de precipitação, com 20.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%\nAraçu: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%