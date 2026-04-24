A região Noroeste terá tempo predominantemente quente para sábado (25). As temperaturas máximas alcançarão 32.8°C em Aruanã, 32.2°C em Araguapaz e 31.8°C em Matrinchã. As mínimas mais baixas serão observadas em Itaberaí, com 17.9°C, e em Araçu, com 18.0°C.A umidade média na região ficará em 62.23%, com Matrinchã registrando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 76.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.81%. As cidades de Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentam a maior probabilidade de chuva, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.