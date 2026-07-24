A região Noroeste deve registrar um sábado (25) marcado pelo predomínio de sol e calor, sem indicativos de grandes alterações nas condições meteorológicas. No período, as médias de temperatura na região devem oscilar entre a mínima de 19,74°C e a máxima de 33,07°C. As marcas mais altas do dia serão observadas em Aruanã, com máxima de 36,4°C, Araguapaz, com 36,2°C, e Matrinchã, que chega a 35,9°C. Já os momentos mais frios se concentram em Itaberaí, com mínima de 17,6°C, e Araçu, com 18,0°C.A umidade relativa do ar terá média de 47,31% na região, apresentando seus maiores índices em Itaberaí, que atinge 65,0%, e Heitoraí, com 63,0%. A chance de chover é pequena ao longo do dia, com probabilidade média de apenas 5,58% para o Noroeste. A cidade de Itauçu lidera as chances de chuva com probabilidade de 25,0%, enquanto Araguapaz e Faina apresentam 10,0% de expectativa de precipitação, mantendo o tempo firme na maior parte das localidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 30,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 36,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 32,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 32,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 31,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 32,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 32,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 32,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 30,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 35,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.