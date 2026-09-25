A região Noroeste apresentará um dia de sol firme e sem previsão de chuva significativa neste sábado (26), favorecendo o calor em diversos municípios. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas em Araguapaz e Matrinchã, que alcançam máximas de 36,9°C, seguidas de perto por Aruanã, com 36,8°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia serão observadas em Araçu, com mínima de 21,9°C, e em Itaberaí, onde a menor temperatura chega a 22,1°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 57,65%, tendo os maiores índices registrados em Heitoraí, com 70,0%, e em Itaberaí, com 69,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é baixa, estimada em apenas 2,5%, embora cidades como Itaguari e Itauçu apresentem uma chance ligeiramente maior de precipitação, alcançando 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,9°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 36,8°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 27,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 35,0°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 34,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 33,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 33,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 33,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 36,9°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.