A região Noroeste, para o tempo de sábado (27), terá grande chance de chuva, com cidades registrando alta probabilidade. As temperaturas mais elevadas serão sentidas em Aruanã, com máxima de 34.7°C, seguida por Araguapaz e Matrinchã, ambas com 34.4°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Araçu e Itauçu, com mínimas de 20.9°C.A umidade média na região ficará em 72.31%, com destaque para Araçu e Itauçu, que podem registrar até 88.0%, e Itaberaí com 87.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 39.62%, mas algumas localidades como Araçu, Itaberaí e Itaguari apresentam chance de chuva de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.4°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 40.1°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 34.7°C, mínima 24.8°C | sensação térmica máx 40.4°C | sensação térmica mín 27.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 33.1°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Goiás: máxima 32.2°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Heitoraí: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 33.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itauçu: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 34.4°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.