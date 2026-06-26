A região Noroeste terá um tempo caracterizado por temperaturas elevadas no sábado (27). As cidades mais quentes serão Aruanã e Matrinchã, ambas com máximas de 34.1°C, seguidas por Araguapaz, que registrará 34.0°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Itaberaí, com mínima de 16.9°C, e Araçu, com 17.6°C.A umidade média na região ficará em 56.62%, com as maiores taxas de umidade noturna em Itaberaí (73.0%), Heitoraí (72.0%) e Itaguari (69.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, com 6.73%, e as cidades com maior probabilidade são Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 10.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 28.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.