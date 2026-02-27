A região Noroeste terá grande chance de chuva para sábado (28), com o tempo variando entre cidades. As temperaturas máximas mais altas serão observadas em Matrinchã, com 29.0°C, Aruanã, com 28.6°C, e Araguapaz, com 28.3°C. Já as menores temperaturas mínimas ocorrerão em Itauçu, marcando 18.4°C, e Araçu, com 18.6°C.A umidade média na região será de 87.38%, com Araguapaz, Aruanã e Matrinchã apresentando os maiores índices de até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.62% na região, mas cidades como Aruanã, com 95.0%, Itaguaru, com 80.0%, e Faina, com 70.0%, terão probabilidades mais elevadas de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Araçu: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aruanã: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Faina: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Guaraíta: máxima 26.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Heitoraí: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Itaguari: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Itaguaru: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Itapuranga: máxima 25.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 26.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 29.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.