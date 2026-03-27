A região Noroeste para sábado (28) terá um tempo com temperaturas elevadas, marcando um dia quente. As cidades mais quentes previstas são Aruanã (31.6°C), Araguapaz (31.5°C) e Matrinchã (31.3°C). As temperaturas mais amenas, por sua vez, serão registradas em Itauçu (17.6°C) e Araçu (17.7°C).A umidade média na região ficará em 69.15%, com a cidade de Aruanã apresentando a maior umidade com 83.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 2.5%, e as cidades com maiores chances, ainda assim reduzidas, são Itaberaí, Itaguari e Guaraíta, todas com 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.