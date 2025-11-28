A região Noroeste terá tempo com altas temperaturas para sábado (29). As cidades mais quentes incluem Araguapaz e Aruanã, ambas com máximas de 34.2°C, e Matrinchã, que registra 33.8°C. Já as temperaturas mínimas mais amenas serão observadas em Araçu e Itauçu, ambas com 20.7°C.A umidade média na região será de 73.08%, com destaque para Faina, Itaguaru e Goiás, que podem atingir 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 13.85%, sendo Araçu, Faina e Itaguaru as cidades com maiores chances de precipitação, registrando 25.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 34.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.