A região Noroeste enfrentará um dia de calor intenso neste sábado (29), com os termômetros registrando marcas bastante elevadas em diversas localidades. Entre as cidades mais quentes estão Aruanã, com máxima de 39,7°C, Matrinchã, com 39,3°C, e Araguapaz, que atinge 39,2°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para a região devem ocorrer em Itaberaí, com 20,8°C, e Itaguari, com 21,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional ficará em 41,08%, com as taxas mais elevadas sendo estimadas em Heitoraí, com 56,0%, e Itaberaí, com 55,0%. O tempo firme deve predominar, visto que a probabilidade média de chuva é de apenas 7,69% na região, apresentando máxima de 10,0% em municípios como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 39,2°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 34,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 39,7°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 36,7°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 36,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 36,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 35,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 35,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 36,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 33,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 39,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.