A região Noroeste terá um tempo marcado por grande chance de chuva para este sábado (3). As temperaturas máximas na região serão de 30.4°C em Aruanã, 30.3°C em Araguapaz e 30.0°C em Matrinchã, enquanto as mínimas serão de 20.7°C em Araçu e Itaberaí.A umidade do ar na região apresenta média de 84.58%, com índices que chegam a 94% em Araçu e Itauçu, e 93% em Faina. A probabilidade de chuva na região é de 68.27% em média, atingindo 75% em cidades como Araçu, Aruanã e Faina.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Araçu: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 30.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 29.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Heitoraí: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itaberaí: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Itaguari: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Itaguaru: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itauçu: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matrinchã: máxima 30.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.