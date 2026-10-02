A região Noroeste terá um sábado (3) marcado pelo predomínio de sol e ausência de grandes instabilidades, apresentando calor intenso em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar as maiores temperaturas do dia, destacam-se Aruanã, com máxima de 32,8°C, Araguapaz, que atinge 32,7°C, e Matrinchã, com 32,3°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Itauçu, com mínima de 19,6°C, e Araçu, onde os termômetros marcam 19,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 70,35%, sendo que os maiores valores previstos ocorrem em Araçu e Itaberaí, alcançando 82,0%, seguidos por Heitoraí, com 81,0%. A probabilidade média de chuva para este dia é de 16,54%, mas cidades como Araçu, Aruanã e Itaberaí apresentam a maior chance de precipitação do território, estimada em 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Araçu: máxima 27,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Aruanã: máxima 32,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Faina: máxima 30,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 29,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Guaraíta: máxima 29,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 29,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 29,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Itaguari: máxima 29,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Itaguaru: máxima 29,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Itapuranga: máxima 29,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Itauçu: máxima 27,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 32,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.